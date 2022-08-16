Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırım’ın kuzeyinde patlama
[Fotograf: DHA]
Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom, Kırım’da patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın mühimmat deposunda olduğu bilgisi Rus medyası tarafından paylaşıldı.
Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’ın kuzeyinde bulunan Canköy’de patlama meydana geldi.
Ukrayna’nın enerji kurumu Energoatom’dan açıklama yapıldı.
“16 Ağustos sabahı Kıırm’ın Canköy ilçesinde patlama sesleri duyuldu. Yangın sonrası çıkan siyah dumanlar görülebiliyor. Gelen ilk bilgilere göre patlama, Maiske köyü yakınlarında meydana geldi.”
Meydana gelen patlamanın mühimmat deposunda olduğu bilgisi Rus medyası tarafından paylaşıldı.
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