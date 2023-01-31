Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da silahlı saldırıda 4 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Barranquilla kentine bağlı El Santuario mahallesinde maç izleyen bir gruba silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kafeteryada maç izleyenlere ateş açan saldırganların bölgeye bir motosikletle geldiği bildirildi.
Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bölgede organize suç gruplarının varlığı ve yasa dışı ticaret nedeniyle halkın ciddi güvenlik sorunu yaşadığı belirtildi.
Etiketler: Kolombiya
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