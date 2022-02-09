Kolombiya'da, Narino yönetim bölgesine bağlı Samaniego kasabası kırsalında, hava kuvvetlerinin de desteğiyle ordu ve polis güçleri Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) kampına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 tondan fazla kokaine el konuldu.

Savunma Bakanı Diego Molano, basına yaptığı açıklamada, operasyonda üretim kapasitesine sahip üç büyük uyuşturucu laboratuvarının imha edildiğini söyledi.

"ELN'ye vurulan en büyük darbe"

Molano, "Uyuşturucu kaçakçılığı açısından bu yıl ELN'ye vurulan en büyük darbedir" dedi.

Basında, uyuşturucunun, ELN tarafından teslim alındıktan sonra Orta Amerika ülkeleri üzerinden ABD'ye aktarılmasının planlandığı öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin, 25 Kasım 2021'de polis ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda geçen yılki en büyük kokain operasyonuna imza atılmış ve 10 ton kokaine el konulmuştu.