Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da göstericilere saldırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi suikast düzenleyerek öldürmesi işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi. İsrail askerleri, protestoya da sert müdahale etti, 2 Filistinliyi yaraladı.
Filsitinliler, Batı Şeria'nın Ramallah, Bire ve Eriha bölgelerinde bir araya geldi.
Eriha kentindeki gösteride çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı,onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.
İsrail güçlerinin arabalarına ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi nedeniyle bazı kentlerde de genel grev yapıldı.
Nablus, Cenin ve Tulkerem kentlerinde kamu çalışanları işe gitmezken Ramallah'ta bazı işletmeler de grev çağrısına karşılık verdi.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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