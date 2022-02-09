Filsitinliler, Batı Şeria'nın Ramallah, Bire ve Eriha bölgelerinde bir araya geldi.

Eriha kentindeki gösteride çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı,onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin arabalarına ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi nedeniyle bazı kentlerde de genel grev yapıldı.

Nablus, Cenin ve Tulkerem kentlerinde kamu çalışanları işe gitmezken Ramallah'ta bazı işletmeler de grev çağrısına karşılık verdi.