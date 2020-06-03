Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 40 kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 1009'a, vaka sayısı da 1340 artarak 31 bin 833'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 11 bin 142 oldu.