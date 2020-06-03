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Kolombiya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1000'i geçti
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1009'a yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 40 kişi daha yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 1009'a, vaka sayısı da 1340 artarak 31 bin 833'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 11 bin 142 oldu.
Etiketler: Kolombiya koronavirüs covid-19 koronavirüs ölümleriSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 03:56
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