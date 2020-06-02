Virüse yakalananların sayısı bin 90'ı geçen Hong Kong'da yeni vakaların görülmesinin ardından, sosyal mesafe kısıtlamaları tekrar getirildi. İki hafta daha, 8 kişiden fazla grup toplantıları yasaklandı. Yurt dışından gelenler için zorunlu karantina uygulaması da 18 Eylül'e kadar uzatıldı.

Çin'in Vuhan kentinde bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu, ülkede 17 Nisan'dan bu yana virüs kaynaklı ilk can kaybı oldu. Vuhan'da, 14 Mayıs-1 Haziran arasında, yaklaşık 10 milyon kişiye test yapıldığı ve ''resmi açıklamaya göre'' hiç yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi. Semptom göstermeyen 300 kişinin testi ise pozitif çıktı. Tüm şehrin teste tabii tutulmasının maliyetinin 126 milyon dolar olduğu bildirildi.

1 ay içinde vaka sayısının 5'e katlandığı Brezilya'da, bir günde 12 bin 200'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 531 bini geçti ancak, ülkede kısıtlamalar azaltılıyor.

Latin Amerika'da en fazla can kaybının yaşandığı Meksika'da, 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Buna rağmen ülkede birçok sektör yeniden açıldı.

Asya kıtasında en yüksek vaka sayısı Hindistan'da. 200 binin üzerinde kişide virüs tespit edildi. Ülkede normalleşme adımları ile beraber, demiryolu seferleri yeniden başladı.

Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi.

Normalleşme sürecindeki İran'da, son 24 saatte 3 bin 100'ün üzerinde yeni vaka görüldü.

Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan ve İsrail'de de süreçle birliikte vaka sayılarında yukarı yönlü hareket görülmeye başlandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da bin'i geçti, Suudi Arabistan'da 600'e yaklaştı.