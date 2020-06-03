New York, Washington ve Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kenti başta olmak üzere birçok eyalette süren protestolar 8'inci gününe girdi, binlerce gösterici bugün de sokalardaydı ve Floyd için adalet çağrısı yaptı.

Bazı sokaklar trafiğe kapatıldı

New York'ta zaman zaman trafiği kapatan binlerce eylemciye Times Meydanı'nda sağlık çalışanları da destek verdi. Broadway Caddesi üzerinde ise göstericiler çevreledikleri polislerden diz çökmesini istedi ancak polisler diz çökmedi.

Kentte dün gece yaşanan çok sayıda yağmalamanın ardından gün içinde birçok mağaza, banka ve iş yeri de pencere ve kapılarını tahtalarla kaplatarak yağmalamaya karşı önlem aldı.

Beyaz Saray ve çevresinde polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servis geniş güvenlik önlemleri alırken, Beyaz Saray önündeki Lafayette Park da göstericilerin girmemesi izin uzun demir çitlerle kapatıldı.

Beyaz Saray etrafına konuşlanan yüzlerce polisin yanı sıra çok sayıda askeri polis ve Ulusal Muhafızın da yolları kapatması dikkati çekti.

Öte yandan Teksas'taki 25 bin göstericiye George Floyd'un aile üyeleri de eşlik etti. California'da ise Hollywood'da binlerce protestocu ulusal muhafızların görevlendirildiği kentte eylemlerini sürdürdü.

Ülke genelinde yapılan protestolar çoğunlukla barışçıl geçti.

Askeri üslere sevkiyatlar yapılıyor

ABD yönetimi, olaylara karşı Washington DC'de tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Washington'da sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen binlerce gösterici Beyaz Saray'ın önünde toplandı. Ulusal muhafız ve askeri polis sokağa çıkma yasağını denetleyerek, yasağı ihlal edenleri tutuklayacak.

Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı, Beyaz Saray'ın önünde binlerce kişi toplandı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/PzPq5l9d6Q pic.twitter.com/dHKUWqZtQ0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2020

Akşam saatlerinde başkente gelecek 1500 Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere de sevkiyatlar yaptığı ortaya çıktı.

Andrews Hava Üssü'ne askerler ve helikopterler konuşlandı

Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü'ne, 82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayından 750 askerin yanı sıra 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti.

Askerlerin şu aşamada herhangi bir müdahalede bulunmayacağı ve sadece tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.

Trump daha önce gerekirse orduyu ülkede yaşanan şiddet olaylarına karşı kullanacağını ifade etmişti.

[Fotoğraf: AA]

Senatodan bazı Cumhuriyetçi senatörler ordudan destek alınmasına destek vermişti.

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

Protestoların 8 Haziran'a kadar süreceği yorumlanıyor

Gösteriler, kentte sokağa çıkma yasağının başladığı saat 19.00'dan sonra da devam ederken, bir grup protestocu Beyaz Saray'dan Kongre binasına yürüdü.

Kongre binası önünde de bir süre eylem yapan protestocular, daha sonra Beyaz Saray önündeki Lafayette Park'a döndü.

Göstericilerin büyük bölümü geç saatlerde Beyaz Saray önünden ayrıldı.

Protestoların 8 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziranda ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Washington üzerinde alçak uçuşa ilişkin soruşturma açıldı

Washington DC Ulusal Muhafızlar Birliğinden yapılan açıklamada, "DC Ulusal Muhafızlar Komutanı 1 Haziran'daki helikopter uçuşlarımıza yönelik soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bizim önceliğimiz sivil makamlara destek veren muhafızlarımızın güvenliğidir. Vatandaşlarımızın güvenliğini ve onların protesto haklarını korumaya adanmışız." ifadesi yer aldı.

Soruşturmanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Önceki akşam Washington DC üzerinde askeri helikopterler alçak uçuş yapmış ve bu bir güç gösterisi olarak yorumlanmıştı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamıştı.

25'e yakın kentte, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokulmuştu.