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Dünya
AA 28.04.2023 20:43

Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısı kaçırıldı

Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısının silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısı kaçırıldı
[Fotograf: AA]

Kolombiya basınında çıkan habere göre, İsveç vatandaşı Ulf Bilger Erlingsson, Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında ELN mensuplarınca kaçırıldı.

ELN, belgesel yapımcısı ve gazeteci Erlingsson'u kaçırdıklarını doğrulayarak, bu kişinin komplo ve casusluk suçlamasıyla 1 Mart'ta kaçırıldığını belirtti.

İsveçli yetkililerin, Ombudsmanlık Ofisinin ve Katolik Kilisesinin kendilerine talepte bulunduğunu aktaran ELN, Erlingsson'un belirli bir sürecin ardından serbest bırakılacağını açıkladı.

Kolombiya hükümeti ile ELN temsilcileri arasındaki 3. tur müzakere sürecinin 2 Mayıs'ta Küba'nın evsahipliğinde başlaması bekleniyor.

Meksika'da Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri arasında 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur müzakereleri ELN'in siyasi statüsünün tanınmasıyla sona ermişti.

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