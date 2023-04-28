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Dünya
AA 28.04.2023 20:22

Almanya’da antibiyotik ilaç sıkıntısı yaşanıyor

Almanya Çocuk Doktorları Birliği (BVKJ) Sözcüsü Jakob Maske, ülkede çocuklar için kullanılan antibiyotik ilaç sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Almanya’da antibiyotik ilaç sıkıntısı yaşanıyor
[Fotograf: DHA]

Maske, Alman basınına yaptığı açıklamada, Almanya’da belirli ilaçlardaki eksikliğin giderek arttığını, özellikle çocuklara verilen antibiyotik eksikliğinin yaşandığını belirtti.

"Bu gerçekten antibiyotiğe ihtiyaç duyan çocuklara bazen antibiyotik verilmediği anlamına geliyor." diyen Maske, hasta çocuklara şu anda yeterince antibiyotik sağlanamadığı için durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Maske, bu durumdan hem kırsal hem de şehirlerin eşit bir şekilde etkilendiğini kaydetti.

Her gün akciğer ve şiddetli kulak enfeksiyonu gibi hastalıklardan dolayı çok sayıda çocuğun antibiyotiğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Maske, Almanya'da hiç bu ölçüde bir antibiyotik kıtlığı görmediğini belirtti. Maske, Almanya Sağlık Bakanlığına ilaç tedarikiyle ilgili sorunları mümkün olan en kısa sürede çözme çağrısında bulundu.

Hastanelerin de bu durumdan etkilenmemesini isteyen Maske, "Aksi takdirde gerçekten çocuklar ölür veya daha önce görmediğimiz ciddi komplikasyonlar ortaya çıkar." uyarısında bulundu.

Yerel makamlar antibiyotik içeren şurupları ithal edebilir

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Gülde ise Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, ilaçlardaki tedarik darboğazına ilişkin harekete geçmek için mekanizmaların bulunduğunu belirterek, yeni hazırlanan bir yasa tasarısıyla bu konudaki erken uyarı sisteminin daha da genişletileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının çocuklar için antibiyotik içeren şuruplarda eksiklik yaşandığını daha önce duyurduğuna işaret eden Gülde, böylelikle yerel makamların tedarik darboğazına karşı daha esnek davranabileceklerini ve söz konusu antibiyotik şurupları ithal etme imkanına sahip olduklarını kaydetti.

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