Kolombiya'da genel grev ve hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bogota'da yine binlerce kişi gösteriler için sokağa çıktı.

Ancak aniden bastıran yağmur nedeniyle açılan şemsiyeler ilginç görüntülere sahne oldu.

3 kez genel grev ilan edilen kentte, aniden bastıran yağmurla birlikte göstericiler şemsiyelerini açtı.

Ortaya çıkan manzara, Hong Kong'taki şemsiyeli göstericileri anımsattı.

Nüfusu 49 milyonu aşan ülkede hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişikliklere karşı grevler ve gösteriler düzenleniyor.

Birçok kentte gerçekleştirilen protestolar sırasında yer yer polisle göstericiler arasında gerginlik ve çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede 21 Kasım'da ilan edilen grev sırasında yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber