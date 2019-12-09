Latin Amerika ülkesi Peru, sıra dışı bir yarışmaya sahne oldu. Ülkenin başkenti Lima'da düzenlenen "tokat atma" şampiyonasında 16 katılımcı, para ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Başkent Lima'da 16 katılımcı, zafer elde etmek için birbirlerine var gücüyle tokat attı.

Yediği tokadın şiddetiyle sendeleyenler, bayılanlar oldu.

İlginç yarışmaya Perulular büyük ilgi gösterdi.

Sıra dışı görüntülere sahne olan yarışmada ödül, bin Peru Solü, yani yaklaşık bin 700 Türk lirasıydı.

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen şampiyona sosyal medya aracılığıyla ününü küresel olarak yaydı.

Bu noktada Peru, Latin Amerika'da şampiyonanın düzenlendiği ilk ülke olma özelliğini taşıyor.

EFEKT