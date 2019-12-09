Dünya
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem09 Aralık 2019 Pazartesi 02:42 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 02:48
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.41'de Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: deprem Akdeniz AFAD girit adası