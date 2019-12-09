Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı olan farklı ülkelerdeki sosyal ve sivil hak savunucusu örgütlerin imzasıyla hazırlanan mektup, Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya sunulacak.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan, Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Rumbo a Gaza adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu, "İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail tarafından işlenen olası savaş suçlarının UCM tarafından araştırılmasını istediklerini" kaydetti.

Rumbo a Gaza'nın açıklamasında, işgal topraklarındaki Filistin'in durumuyla ilgili soruşturma talebinin 5 yıldır UCM'de ön incelemede bekletildiği belirtilerek, resmi bir soruşturmanın bir an önce açılmasının talep edildiği vurgulandı.

Filistin'in durumuna ilişkin bu zamana kadar soruşturma açmayan UCM'nin tutumu, açıklanamaz şeklinde yorumlandı.

UCM Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılması talebini 3 Aralık'ta reddederek, dosyayı üçüncü defa kapatmıştı.

Kaynak: AA