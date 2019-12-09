Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.

Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi.

Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA