Dünya
Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı09 Aralık 2019 Pazartesi 03:46 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:22
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan askeri üsse saldırı düzenlendi, 6 asker yaralandı.
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.
Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi.
Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Irak bağdat havalimanı