Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler başkent Bogota'da bugün de devam etti.

1'i polis 17 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına dayanarak yayımladığı verilere göre, 28 Nisan'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1'i polis 17 kişi öldü, 457'si polis toplam 711 kişi yaralandı.

Polis 546 kez müdahalede bulundu

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle göstericilere 546 kez müdahalede bulundu ve 364 kişiyi gözaltına aldı.

Bankalar ve kamu binaları yağmalandı

Ülkedeki protestolar sırasında 254 iş yeri,100 toplu taşıma aracı, 69 otobüs durağı, 54 kamu kurumu binası ve 14 gişe hasar gördü, 94 banka, 36 ATM ve 259 ticari kuruluş yağmalandı.

İspanyol sömürge dönemi komutanlarının heykelleri yıkıldı

Öte yandan protestolarda Cali, Neiva, Manizales ve Pasto şehirlerinde, İspanyol sömürge dönemi komutanlarının 5 heykeli göstericiler tarafından yıkıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.