Irak’ta yağışlar yeterli değil. Çiftçilerin bir bölümü yer altında temin ettikleri su ile ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sulama sistemi olmayanlar ise kara kara düşünüyor. Milyonlarca dönüm araziden ürün toplanamıyor. IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı harekete geçti, bir komisyon kurdu.

"Kuraklık su kaynaklarını etkiliyor"

IKBY Tarım ve Su Kaynakları bakanlığı Sözcüsü Hussen Heme Kerim, geçmiş yıllara göre daha az yağmur yağdığını belirterek, kuraklığın su kaynaklarına etkili olduğunu söyledi.

Kerim, “Bir kriz komisyonu kuruldu. Bu kuraklığı en az zararla nasıl atlatabiliriz? Çiftçilere nasıl faydalı olabiliriz? Bakanlar kurulunun bu konuda bir karar vermesini ve bir bütçe ayırmasını bekliyoruz” dedi.

Gözler Türkiye’ye çevrildi

Hükümetten mağdur çiftçilerin de beklentisi yüksek. Ürünün azalması fiyatların da artmasına neden oldu. Gözler Türkiye'ye çevrildi.

Tüccar Ali Allaf ise buğdayın geçen yıl 300 bin dinar, şimdi ise 450 bin dinar olduğunu söyledi.

Allaf, “Arpa, 250 bin dinardı şimdi 380 bin dinar. Eğer hükümet dışarıdan gelmesi için onay vermezse fiyatlar çok daha yükselecek. Dışarıdan gelmesi lazım özellikle Türkiye’den” şeklinde konuştu.

Iraklılar için Türkiye’den ithal edilen ürün hem daha kaliteli hem de daha ucuz.

Haber-Yılmaz Aslan

Kamera-Ahmet Kadir

