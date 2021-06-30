Ülkede başta başkent Bogota olmak üzere Medellin, Pasto, Pereira, Barranquilla ve Santander de Quilichao kentlerinde sokaklara inen göstericiler, hükümet politikalarına tepki gösterdi.

Bogota'da eylemciler, kentin en işlek caddesinde barışçıl yürüyüşler gerçekleştirirken, bazı grupların ise belediyeye ait 12 toplu taşıma aracına el koyması üzerine polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı.

Medellin'de olaylar çıktı

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de, göstericilerin kamu binalarına ve özel mülklere zarar vermesinin ardından Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD, gaz bombası ile müdahale etti.

Barranquilla ve Santander de Quilichao şehirlerinde düzenlenen protestolarda ise Kolombiya'ya adını veren Avrupalı kaşif Kristof Kolomb'un heykeli göstericiler tarafından devrildi.

Günün sonunda eylemlerin yol açtığı olaylarda, 13 otobüs, trafik ışıkları ve bazı kamu binaları zarar gördü, polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.