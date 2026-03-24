Dünya
AA 24.03.2026 05:23

Kolombiya'da askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

Kolombiya'nın güneyinde dün askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Putumayo Valisi Jhon Gabriel Molina Acosta, basına yaptığı açıklamada, uçak kazasında ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini, tespit edilen yaralı sayısının ise 73 olduğunu bildirdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Molina Acosta, "Henüz elimizde bir isim listesi bulunmuyor ancak hayatını kaybedenlerin 2'sinin polis, geri kalanının ise ordu mensubu olduğunu teyit edebilirim. Yaralıların tamamı kaza bölgesinden başarılı bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Molina Acosta, kimlik tespit çalışmaları henüz tamamlanamayan çok sayıda kişinin bulunduğunu ve yaralıların birçoğunun hayati tehlikesinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kolombiya'daki uçak kazası iktidar ile muhalefet arasında karşılıklı suçlamalara dönüştü.

Muhalefetin "ihmal" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, savunma bütçesine engel olan Kongre yapısını işaret ederek kazanın sorumluluğunun muhalefette olduğunu savundu.

Kolombiya basınına göre, savcılık kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait FAC-10016 tescilli C-130H Hercules tipi nakliye uçağı, dün Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğramıştı. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa bir süre sonra, yerleşim merkezinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelmişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, nakliye uçağının düştüğü bölgede siy

