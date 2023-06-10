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Dünya
AA 10.06.2023 03:51

Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu
[AFP]

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" dedi.

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.

Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği ifade edilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi.

Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebek var

Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu ifade edilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.

Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti.

Kolombiya'da 40 gün önce düşen küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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