Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da 2 silahlı saldırı: 14 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın çeşitli eyaletlerinde son iki günde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.
Antioquia ve Narino yönetim bölgelerinde kimlikleri bilinmeyen silahlı çeteler, bir çiftliğe ve altın madenine baskın yaptı. Saldırılarda kanaat önderlerinin de aralarında olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.
Antioquia Valisi Anibal Gaviria, saldırıların yasa dışı silahlı çeteler tarafından yapıldığını açıkladı.
Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 36 kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.
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