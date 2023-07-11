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Dünya
AA 11.07.2023 06:41

Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt ELN ile ateşkes sürecini görüştü

Kolombiya'da hükümet ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında, ateşkes anlaşmasının yol haritasını ele almak üzere toplantı düzenlendi.

Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt ELN ile ateşkes sürecini görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Küba'nın başkenti Havana'da toplanan taraflar, 3 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan "Ulusal ikili ateşkes anlaşması"nın detaylarını ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili konuları görüştü.

El Espectador gazetesinin internet sitesinde çıkan haberde, hükümet heyetinin, ELN'den adam kaçırma, küçüklerin zorla silah altına alınması, mayın döşeme, insanların yerlerinden edilmesi, fidye ve yol kesme olaylarından vazgeçmesini istedi.

ELN heyeti ise hükümetten ateşkese riayet etmesi, kırsal bölgelerdeki insani durumun iyileştirilmesi, sivil hak ve özgürlüklerin muhafaza edilmesi, halk sağlığı ve insani yardım misyonlarının yerine getirilmesinin yanı sıra güvenlik güçlerinin ateşkesi tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmasını talep etti.

Ateşkesin yol haritası ve anlaşmaya varılan protokoller İzleme ve Doğrulama Mekanizması aracılığıyla takip edilecek.

Hükümet, ELN'ye yönelik operasyonları askıya almıştı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, "Ulusal ikili ateşkes anlaşması" kararnamesini imzalamıştı.

ELN, tek taraflı ateşkes ilan etmişti

ELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.

Açıklamada, Kolombiya hükümeti ile Küba'da imzalanan 6 aylık geçici ateşkes anlaşması kapsamında, örgütün 6 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde ordu ve polis güçlerine yönelik eylemlerini durdurma kararı aldığı bildirilmişti.

6 aylık geçici ateşkes imzalanmıştı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakereleri, 9 Haziran'da, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağı bildirilmişti.

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