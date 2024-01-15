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Dünya
AA 15.01.2024 08:15

Kolombiya Cumhurbaşkanı: Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen kadın ve çocuklara ilişkin, "Gazze halkına karşı Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı: Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti
[Fotograf: AA]

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bir sivil toplum örgütünün "Gazze'de öldürülen kadın ve çocuklar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada çapraz ateş arasında kaldı" yönündeki açıklamasına X'teki sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Petro, paylaşımında "Bu doğru değil. Filistin'de öldürülen çocuk ve kadınların hayatlarının kaybetmesinin nedeni çapraz ateş arasında kalmalarından kaynaklanmadı" ifadesini kullandı.

Gazze'de öldürülen kadın ve çocukların sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu vurgulayan Petro, "Gazze halkına karşı Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika'ya "Nobel Barış Ödülü" verilmesi çağrısı

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika'ya övgüde bulunan Petro, "Bugün Nobel Barış Ödülü'nü hak eden biri varsa, bu, Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle Netanyahu'yu dava eden Güney Afrika hukuk ekibi olurdu" ifadesini kullandı.

Kolombiya'da "El Colombiano" internet sitesinde 12 Ocak'ta çıkan bir haberde, (ONG Save The Children) isimli sivil toplum örgütü, "Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden kadın ve çocuklar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada çapraz ateş arasında kaldı" iddiasında bulunmuştu.

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