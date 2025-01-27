Kolombiya, ABD'den gelen göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermedi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, ABD'li yetkililerin Kolombiyalı göçmenlere "suçlu" muamelesi yaptığını savundu.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD'nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Petro, söz konusu açıklamaları yapmadan önce, ABD'den gelmesi beklenen iki uçağın Kolombiya'ya iniş yapacağını duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.

Yerel basında çıkan habere göre, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ilk uçağın yerel saatle 06.45'te, ikinci uçağın ise 10.00'da Kolombiya'ya inmesi bekleniyordu.

Kolombiya'daki ABD büyükelçiliği vize hizmetlerini durdurdu

El Colombiano internet sitesinin haberine göre, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, Petro'nun bu kararına tepki olarak vize işlemlerini durdurma kararı aldı.