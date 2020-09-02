Klima, birçok kişi için yaz aylarının vazgeçilmezi.

Her ne kadar insanlar koronavirüs salgını nedeniyle hem filtre temizliği hem de soğuk algınlığı gibi durumlardan klima kullanırken tedirgin olsa da imkanı olan klima tercihini sürdürüyor.

Son yani 2020 verilerine göre, dünyada tahmini 1,9 milyar klima ünitesi var. Bunlar çoğunlukla ABD, Çin, Japonya ve Güney Kore'de yoğunlaşmış durumda. Ancak bunun, önümüzdeki 30 yıl içinde önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) tahminine göre mevcut sayı, 2050 yılında dünyada 5,5 milyara kadar artabilir.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Tabii rakamlar, klima üreticileri ve sıcak iklimlerde yaşayanların refahı için kulağa iyi geliyor olabilir.

Bir de bu durumun neden olacağı enerji talebi artışı söz konusu. Yani dünya için potansiyel olarak büyük bir sorun. IEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Klimalara artan talep, günümüzün enerji tartışmalarının en kritik kör noktalarından biri" uyarısını yapıyor.

Enerji verimliliği önemli

Birol, soğutmada daha yüksek enerji verimliliği standartları belirlenmesinin de hükümetler için gerekli ve nispeten basit bir adım olduğunu ekliyor.

Zira enerjiyi israf etmemek önemli. Gereken enerji miktarını azaltma, ihtiyacımız kadar enerji kullanma hedefi olan enerji verimliliği veya enerjiden tasarruf, bir binanın yalıtılmasından tutun da enerji tasarruflu elektrikli aletler kullanarak daha az enerji ile daha çok iş yapmaya kadar birçok önlemi kapsıyor.

Talep 3'e katlayacak

Verilere bakıldığında, iklimlendirme kaynaklı enerji talebinin 30 yıl içinde neredeyse 3 katına çıkarak 6.205 terawatt saate (TWh) ulaşması bekleniyor.

Bu büyüme, dönem boyunca elektrik talebinde tahmin edilen tüm büyümenin yüzde 37'sine eşit. Ev aletleri için bu oran yüzde 25,5 iken, ısıtmada yüzde 12,4 ve aydınlatmada yüzde 7,8.

IEA, ortalama enerji verimliliğini 2 katına çıkaran politikalar uygulandığında, küresel talebin sadece 3.407 terawatt saat olabileceğini öngörüyor.