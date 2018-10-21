KKTC'nin "teknoloji üssü" için geri sayım başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Kuzey Kıbrıs'ta Ar-Ge ve teknoloji üretiminin merkezi olacak ODTÜ KALTEV'in temelinin geçen yıl mayıs ayında atıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin ilk teknokentinin mimarı ODTÜ'nün, KALTEV ile adada teknoloji odaklı kalkınma devriminin başlatıcısı olmayı hedeflediğini belirten Kök, "Bu misyonu ile ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs'taki sayısı 100 bini geçen öğrenciyi, yüzlerce araştırmacıyı, endüstri kuruluşlarını, girişimcileri ve TÜBİTAK, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Ofisi ile sivil toplum kuruluşları gibi paydaşları bir araya getirecek" dedi.

İnovatif araştırmacılar bir araya gelecek

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ise, KALTEV'in teknolojik üretim gerçekleştiren firmalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve dünyanın sorunlarına çözüm getirmek için çalışan inovatif araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığını dile getirdi.

KALTEV’in öncelikli araştırma alanlarının bilişim, enerji, modern tarım ve güvenlik olarak belirlendiğini hatırlatan Baykal, ODTÜ KALTEV'de sürdürülebilirlik, siber güvenlik, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, ileri malzemeler, akıllı sistemler, sağlık teknolojileri, su ve atık yönetimi gibi modern çağın ihtiyaç alanlarına çözüm üretecek araştırmaların yapılacağını söyledi.

Baykal, Teknoloji Vadisi inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirerek, "Kuzey Kıbrıs'ı teknoloji adasına dönüştürmek üzere başlanan ve iki yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına gelen ODTÜ KALTEV, ocak itibarıyla faaliyete geçecek. ODTÜ KALTEV, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni önde gelen bir bilim ve teknoloji ekosistemine dönüştürme yolunda hızla ilerliyor" bilgisini verdi.

ODTÜ KALTEV'in bünyesinde, laboratuvarlar, kuluçka ve girişimcilik merkezleri ile teknoloji firmalarının yer alacağına işaret eden Baykal, ODTÜ KALTEV'de Akıllı Sistemler Laboratuvarı, İleri Malzeme Laboratuvarı, THz ve META Laboratuvarı, Enerji Yönetimi Laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, Siber Savunma ve Kriptografi, Su Kaynakları Laboratuvarı, Sosyal Bilimler (SosyoKent) ve Akdeniz Araştırmaları Laboratuvarı'nın yer alacağını belirtti.

Yeni model SosyoKent kuruluyor

ODTÜ KALTEV'de yeni bir modelin ilk kez hayata geçirileceğini aktaran Baykal, ODTÜ KALTEV SosyoKent'te, sosyal bilimlere yönelik bilimsel araştırmaların sürdürüleceğini ve toplumsal hizmet misyonu çerçevesinde üretilen bilgilerin toplumsal faydaya dönüştürülebilmesi için çalışma ve girişimlerin yürütüleceğini ifade etti.

Baykal, KALTEV SosyoKent'te Akdeniz çalışmaları araştırma grubunun kurulacağını ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kıbrıs odaklı sosyal, ekonomik ve bölgenin uluslararası ilişkilerine dair bilimsel araştırmaların yapılacağını vurguladı.

Nazife Baykal, merkezde ayrıca STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitim sistemiyle ilgili çalışmaları ile Kuzey Kıbrıs'taki öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA