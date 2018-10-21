Hollanda'da gazi torunu Türk'e kahramanlık ödülü

Hollanda ordusunda Kara Kuvvetlerinde Yüzbaşı olarak görev yapan 44 yaşındaki Ekrem Karadeniz, 15 Mart 2017'de çıkan yangının dumanı nedeniyle evlerinde yarı baygın bulduğu komşularını kurtararak hayatta kalmalarına yardımcı oldu.

Komşularına ambulans gelene kadar ilk yardımı sağlayan Karadeniz'e, bu başarısı için Carnegie Kahramanlar Vakfınca verilen ödül, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema tarafından takdim edildi.

Ekrem Karadeniz, Hollanda'nın kahramanlığıyla iftihar ettiği bir subay. Aynı zamanda gençlerin severek konferanslarına gittiği bir tarihçi.

Karadeniz, Kurtuluş Savaşı gazisi büyük dedesi Mehmet Çavuş ve Kore gazisi dedesi İsmail Karadeniz'in mirasını yaşatmaya çalışıyor.

Karadeniz, bir buçuk yıl önce komşunun evinde çıkan yangında kendini canını tehlikeye atma pahasına 2 kişinin hayatını kurtardı.

Hollanda Özel Kuvvetlerinde subay olan Karadeniz, katıldığı pek çok yurt dışı operasyon sonrası başarılar aldı. Ancak evdeki madalya ve kupaların olduğu köşede ata yadigarı madalyanın yeri ayrı.



Önce polis teşkilatı teşekkür etti. Sonra da Hollanda tarihinde sadece birkaç kişiye verilen gümüş kahramanlık madalyası geldi. Ama Karadeniz alevlerin arasına daldığında, bunların hiçbiri önemli değildi.

Karadeniz her yurt dışı göreve çıkarken büyük dedelerinin Yemen, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Kore'de taşıdığı muskayı yanından ayırmıyor.

Kaynak: TRT Haber