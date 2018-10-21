Afganistan'da halk sandık başında

Afganistan'da milletvekili seçimlerinde dün çeşitli nedenlerle kapalı olan bazı seçim merkezlerinde bugün oy verme işlemleri yeniden başladı.

Bağımsız Seçim Komisyonu, ülke genelinde 14 vilayette dün farklı nedenlerle kapalı olan yaklaşık 400 seçim merkezinde bugün oy kullanılabileceğini açıkladı.

Halk, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor.

Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor.

Öte yandan dün akşam saatlerinde başkent Kabil'de bir seçim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti. Dün gün boyu ülke genelinde seçimleri hedef alan 193 saldırı yapılmış, toplamda çoğu sivil 36 kişi ölmüştü.

Seçim gününde 193 saldırı: Çoğu sivil 36 kişi öldü

Afganistan'da dün gün boyu milletvekili seçimlerini hedef alan toplam 193 saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarda 27'si sivil toplam 36 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı.

Söz konusu saldırılar; yol ve seçim merkezlerine yapılan bombalı saldırı, seçimin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine doğrudan saldırı ve intihar saldırıları şeklinde gerçekleşti.

Öte yandan, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında 4 Taliban yöneticisinin de bulunduğu 31 örgüt üyesi öldürüldü.

Kaynak: AA