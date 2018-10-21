  • 21 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde nihai seçim sonuçları açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde nihai seçim sonuçları açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül'deki seçimin sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki KDP sandıktan birinci parti olarak çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde nihai seçim sonuçları açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, nihai sonuçlara göre, Mesut Barzani liderliğindeki KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi KYB 21 sandalye kazanarak ikinci parti oldu.

Muhalefetin başını çektiği Goran Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranı da yüzde 57 olarak açıklandı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: seçim, Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER