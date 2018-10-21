Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde nihai seçim sonuçları açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, nihai sonuçlara göre, Mesut Barzani liderliğindeki KDP 45 sandalye kazanarak seçimin galibi oldu.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi KYB 21 sandalye kazanarak ikinci parti oldu.

Muhalefetin başını çektiği Goran Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya geriledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranı da yüzde 57 olarak açıklandı.

Kaynak: TRT Haber