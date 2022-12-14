Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ara bölgenin statüsünün Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gözetiminde alana giren Rumlarca ihlal edildiği belirtilerek, "BM Barış Gücü'nden, ara bölgedeki bu yanlış uygulamasından derhal geri dönmesini ve ara bölgedeki söz konusu alanın, Rum sivil ihlallerinden önceki statüsüne geri getirilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İhlaller ile ilgili BM Barış Gücü yetkililerinin daha önce Bakanlığa çağırılarak protesto edildikleri ve söz konusu uygulamadan vazgeçmeleri yönünde ikazda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, bölgenin sivil kullanımına açılmasının daha önce gündeme gelmediği bilgisi verildi.

Açıklamada, Rumların ihlaline yönelik bir gazetede yayımlanan haber üzerine, BM Barış Gücü'nün basın açıklamasındaki "Bölgenin sivil kullanıma açıldığı" ibaresinin talihsizlik olduğu ifade edilerek, bölgenin Türklerin erişimine kapalı tutularak Rumların kullanımına açıldığının aşikar olduğu vurgulandı.