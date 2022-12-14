AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre taslak, Konsey ve AP tarafından da onaylandığında Kosova pasaportu sahipleri 90 gün boyunca AB'ye vizesiz seyahat edebilecek.

Kosova'nın vize serbestisi yol haritasının tüm unsurlarında önemli ilerleme kaydedildi.

AB Komisyonunun 10 Ekim'deki teklifi üzerine Konsey, AP ile Kosova'ya vize muafiyeti için müzakerelere 30 Kasım'da başlamıştı.

Kosovalı liderler, bugün AB’ye üyelik başvuru dilekçesini imzalamış, Başbakan Albin Kurti, imzaların atıldığı anı ülkesi için "tarihi" olarak nitelemişti.

Öte yandan AB ülkeleri İspanya, Slovakya, Romanya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kosova'yı tanımıyor.