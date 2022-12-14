Fransız istihbaratından Fas-Fransa yarı finali için uyarı
Fransız istihbaratı, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde bu akşamki Fas-Fransa karşılaşmasının akabinde aşırı sağcıların sokaklara inerek şiddete başvurabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.
Europe 1'in Fransa İç İstihbarat Birimine (DGSI) dayandırdığı haberde, skor fark etmeksizin Fas taraftarlarının Fas-Fransa karşılaşmasının bitiminde takımlarının zaferini veya yarı finale yükselmedeki tarihi başarısını kutlamak için kalabalık gruplar halinde sokaklara çıkacağı bilgisi verildi.
Fas Milli Takımı "panarabizm" sembolü haline gelirken Fransa'da işçi sınıfın yaşadığı mahallelerdeki taraftarlar da çoğunlukla Fas takımının başarılarına odaklanmış durumda.
Fransız basınında, aşırı sağcılara yakın hesapların, sosyal medyada Fas-Fransa arasındaki medeniyet çatışmasından bahsettiği ve sağcı grupların sokakta kaosa neden olabileceğine ilişkin haberler yer aldı.
Ayrıca, "Strasbourg Offender" isimli Neo-Nazi grubun, maç sonrası "düzeni geri getirmek" gerekçesini öne sürerek, Strazburg sokaklarına çıkmaya hazırlandığı konuşuluyor.
Fransa'nın Korsika Adası'nda, bazı ada sakinlerinin zafer kutlamaları yapan Fas taraftarlarına saldırdığı öne sürüldü.
İddialara göre, 10 Aralık'ta, yaklaşık 10 genç Korsika milliyetçisi, yollardaki araçlara tekme atarak ve zarar vererek, "Araplar dışarı" şeklinde bağırdı.
Öte yandan yarı final karşılaşması nedeniyle Fransa genelinde 10 bin güvenlik gücü görev yapacak.
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