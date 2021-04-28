Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'den Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik öneri
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.
KKCT Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu 6 maddelik önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi de yer aldı.
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