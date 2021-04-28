Başkent Madrid takımlarından Rayo Vallecano futbol takımının tesislerine aşırı sağcı VOX partisinin liderleri bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete tepki gösteren taraftarlar, bir yandan sloganlar attı, bir yandan da binayı temizledi.

Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

VOX partisi İspanya'da özellikle göçmenlere ve İslamiyet'e karşı sert açıklamaları ile tepki çekiyor.