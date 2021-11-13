Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'de hükümet güvenoyu aldı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni kurulan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Oylamada 27 kabul, 19 ret verildi, 3 kişi oylamaya katılmadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu azınlık hükümeti 27 kabul, 19 ret oyu ile güvenoyu aldı.
Erken seçime gidilecek
Güvenoyu ile birlikte KKTC'de 25’inci hükümet kurulacak.
Yeni hükümet bütçe yasasını gelecek hafta meclisten geçirmeyi hedeflerken, hemen ardından da ülkeyi erken seçime götürecek.
Partiler seçimin 23 Ocak 2022 tarihinde yapılması konusunda anlaşmıştı.
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