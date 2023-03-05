GKK basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İskele'nin Mersinlik bölgesinde 30 dönümlük bir alana hafta sonu 5 bin fidan dikildi. Askeri birlikler, bu yıl içinde kışlalar civarındaki yanan ormanlık alanlarda toplam 16 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.

GKK'nin ağaçlandırma faaliyetlerinin süreceği vurgulanan açıklamaya göre, birliklerde vatani görevini yapan askerler ağaç dikmeye teşvik edildi.