Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 17:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de askerler yanan ormanlık alana 5 bin fidan dikti
[Fotograf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında (GKK) görevli personel ve vatani görevini yapan askerler, İskele'nin Mersinlik bölgesinde geçen yıl yanan ormanlık alana 5 bin fidan dikti.
GKK basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İskele'nin Mersinlik bölgesinde 30 dönümlük bir alana hafta sonu 5 bin fidan dikildi. Askeri birlikler, bu yıl içinde kışlalar civarındaki yanan ormanlık alanlarda toplam 16 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.
GKK'nin ağaçlandırma faaliyetlerinin süreceği vurgulanan açıklamaya göre, birliklerde vatani görevini yapan askerler ağaç dikmeye teşvik edildi.
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