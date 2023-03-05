Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan Kralı, bazı bakanlık ve kurumlara yeni isimler atadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bazı bakanlık ve devlet kurumlarında revizyona gitti.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, atamalara ilişkin 7 kararname çıkardı.
Buna göre, Selman ed-Duseri Enformasyon Bakanı, İbrahim Sultan Devlet Bakanı, Hammud el-Merihi Kraliyet Divanı Danışmanı, Muhammed bin Amir el-Harbi İstihbarat Başkan Yardımcısı, Rakan et-Tavk Kültür Bakanı Yardımcısı, İsmail el-Gamidi Beşeri Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve Abdurrahman el-Harekan Devlet Emlak Genel Kurulu Başkanı olarak atandı.
Etiketler: Suudi Arabistan
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