İran devlet televizyonuna konuşan Nuri, kız öğrencilerinin devam ettiği okul ve yurtlarda devam eden zehirlenme vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile eyalet müdürlüklerinde komisyonların kurulduğunu ve olayın araştırıldığını belirten Nuri, "Velilerin endişesini anlıyoruz ve özür diliyoruz. Konuyu ciddiyetle takip ediyoruz. Bir an önce konunun aydınlığa kavuşturulmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Nuri, kızların öğrenim gördüğü okullarda eğitimin uzaktan yapılmasına ilişkin soru üzerine, henüz bu konuda alınan bir karar olmadığını kaydetti.

Öte yandan İran medyasına göre, bugün de birçok kentte zehirlenme vakası görüldü.

Tebriz'de 37, Kuzey Horasan eyaletinde 46, Şiraz'da 20 ve Nişabur'da 50 kız öğrencinin zehirlendiği haberleri gelirken, Meşhed ve Zencan kentlerinde de benzer olayların yaşandığı bilgisi verildi.

Bu arada Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Kum kentinde, Şaban ayının 15'inci günü münasebetiyle kız öğrencilerin okulları tatil edildi.

Velilerden protesto

Öte yandan İran İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansına (HRANA) göre, çocuklarının sağlık durumlarından endişe duyan velilerin bazı kentlerde okul önlerinde toplandı, Reşt kentinde ise eylem yapan velilere emniyet güçleri müdahale etti.

Kaşan kentinde de onlarca veli, Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü binası önünde toplanarak olayı protesto etti.

Gece Urumiye kentinde 450 öğrencinin bulunduğu kız yurdunda yüzlerce öğrenci zehirlenmiş, 29 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Dün de aralarında Kirmanşah, Nesimşehr, Hemedan, Bocnurd, İylam, Tebriz, Urumiye, Zencan, Kum ve Pakdeşt kentlerinin bulunduğu 26 yerleşim yerinde yaklaşık 500 öğrenci zehirlenmişti.

İran'daki kız öğrencilerin zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çeharmahal ve Bahtiyari, Elburz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde yaklaşık 100 günde, bini aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Nedeni henüz net olarak açıklanmayan zehirlenme vakalarıyla ilgili çalışma yürüten Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan, "Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (azot) gazının bulunduğu tespit edildi." açıklamasında bulunmuştu.

İran Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi ise 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'yi görevlendirmişti.

Rejim muhaliflerinin iddiasına göre, olayın ardında, kadınların başını çektiği Mahsa Emini gösterilerinin intikamını almak isteyen İran yönetimi içerisindeki bazı radikal gruplar var.

Tahran yönetimine yakın kaynaklar ise olayın ardında halkı yönetime karşı kışkırtmayı amaçlayan rejim karşıtı unsurların bulunduğunu öne sürüyor.

- Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.