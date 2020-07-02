Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişlerin başlaması ile birlikte 75 günün ardından bir kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi.

Deniz yolu ile gelen yolcuda koronavirüs çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’den gelen 434 yolcuda yapılan testler sonucunda KKTC'ye deniz yolu ile gelen yolcular arasından bir pozitif vaka tespit edildiğini ifade etti.

Yapılan 803 testten 434'ü sonuçlandı

Son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısının 803 olduğunu belirten Pilli, "803 testten 434 test sonuçlanmıştır. 369 test sonucu üzerinde çalışma yapılmaya devam edilmektedir. 434 test, deniz yolu ile gelen yolcular ve KKTC'den yurt dışına giden yolculara yapılmış olan testlerdir. 369 test ise henüz sonuçlanmamış ve hava yolu ile ülkemize gelen yolculara yapılmıştır" dedi.

Temaslı olanlar karantina oteline alınıyor

Bakan Pilli, "Yapılan 434 testin sonucunda deniz yolu ile gelen yolcular arasından bir pozitif vaka tespit edilmiştir. Bu kişi sağlık personeli tarafından alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde müşahede altında alınmıştır. Yapılan çalışmaların ardından vakanın temas ettikleri tespit edilmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altına alınacaktır" ifadelerini kullandı.