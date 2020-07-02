Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren COVID-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması yasaklandı.

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz’a kadar sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası kesilecek.

Melbourne’da 77 yeni COVID-19 vakası kaydedildi

Kentte son 24 saatte yapılan testlerde 77 kişinin daha virüse yakalandığını belirten Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, bu vakalardan çoğunluğunun "sıcak bölgeler" olarak belirlenen semtlerde kaydedildiğini söyledi.

Sutton, sıcak bölgelerin dışındaki semtlerdeki artışın kaygı verici olduğunu ancak bu semtlerde kısıtlamaya gidilmeyeceğini belirtti.