Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.09.2023 17:01

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan'a anma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Menderes, Zorlu ve Polatkan'a anma

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, "Demokrasi şehitleri olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'ne önemli katkıları olan dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan inandıkları dava uğruna Türk milletine hizmet etmiş, hiç kimseye boyun eğmeden bu uğurda canları pahasına mücadele vermiş demokrasi şehitleridir." değerlendirmesinde bulundu.

İstiklal madalyasından idam sehpasına: Adnan Menderes
İstiklal madalyasından idam sehpasına: Adnan Menderes

Dönemin Başbakanı Menderes ve Dışişleri Bakanı Zorlu'nun, Kıbrıs Türkü'nün en zor yıllarında dünyayı karşılarına alarak Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) güçlü kadrolarının oluşturulmasına destek sunduklarını vurgulayan Tatar, "Uluslararası arenada ise Kıbrıs Türkü’nün haklarını savunarak, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşmalarında, Ada'daki Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit siyasi hak ve statüsünün özellikle antlaşmada yer alması hususunu liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'la birlikte başarmışlardır." ifadelerini kullandı.

Her birini sevgi, saygı ve rahmetle andığını belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz ki en önemli başarılarından birisi de kurucu antlaşmaların içinde yer alan Garanti ve İttifak antlaşmalarına; 'Üç garantör devletten biri, birlikte veya birbirlerine danışarak (işbirliği halinde) hareket etmek olanağı bulunmadığı taktirde, bu antlaşmanın oluşturduğu durumu (state of affairs) münhasıran yeniden oluşturmak gayesiyle hareket etmek hakkını korumaktadırlar' maddesini eklettirmeleri olmuştur. Ana vatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti bu maddeye dayanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde tek taraflı müdahale hakkını kullanarak Mutlu Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş ve Yunan cunta idaresinin emrinde 15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin hedefi olan Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını engellemişlerdir. Maalesef 16-17 Eylül 1961 tarihinde ise Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve dava arkadaşları Hasan Polatkan şehadete ermişlerdir."

ETİKETLER
Ersin Tatar
Sıradaki Haber
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan-39" uydusunu fırlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
BM'ye adil temsil ve işlevsellik için reform çağrısı
18:08
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog kanallarının açık olması önemli
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
17:44
Deprem bölgesinden 104 öğrenci Darüşşafaka’da eğitime başladı
17:33
Antalya'da metruk binada yangın: Bitişikteki binalara da sıçradı
17:24
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 ölü
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
Görüntüler Libya'daki afetin boyutunu gözler önüne seriyor
FOTO FOKUS
TRT Haber şiddetli depremi yaşayan Fas'ta
TRT Haber şiddetli depremi yaşayan Fas'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ