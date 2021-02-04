Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 5+1 Kıbrıs konferansı ile ilgili önemli meseleleri değerlendirdiklerini söyledi.

Adada istikrarın ancak iki devletin birbirini tanıması ile gerçekleşebileceğini ifade eden Tatar, İngiliz bakanın konuya gösterdiği yakın ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, Raab'la Kıbrıslı Türklerin, İngiltere'nin AB'den çıkması ile nasıl daha fazla kazanım elde edebileceğini de konuştuklarını belirtti, İngiliz bakanın bu konuya eğileceğini vurguladı.