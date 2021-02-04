Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Bakan Raab'ı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı Lefkoşa'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, adada istikrarın iki devletin birbirini tanımasıyla mümkün olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 5+1 Kıbrıs konferansı ile ilgili önemli meseleleri değerlendirdiklerini söyledi.
Adada istikrarın ancak iki devletin birbirini tanıması ile gerçekleşebileceğini ifade eden Tatar, İngiliz bakanın konuya gösterdiği yakın ilgiden memnun olduğunu söyledi.
Ersin Tatar, Raab'la Kıbrıslı Türklerin, İngiltere'nin AB'den çıkması ile nasıl daha fazla kazanım elde edebileceğini de konuştuklarını belirtti, İngiliz bakanın bu konuya eğileceğini vurguladı.
Etiketler: KKTC Ersin Tatar İngiltere
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