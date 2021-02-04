52 ülkede 43 eğitim kurumu, 332 okul ve 40 binin üzerinde öğrenci. Türkiye Maarif Vakfı, dünyada faaliyetlerini büyütüyor.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan'da açılacak yeni ofisin müjdesini verdi.

44. okul Azerbaycan'da açılacak

Akgün, "Üzerinde uzunca bir süredir çalışmış olduğumuz bir anlaşma metnimiz vardı. Gururla, sevinçe söyleyebilirim ki bu anlaşmanın üzerinde mutabakatı sağladık. İmzası önümüzdeki haftalarda, Sayın Azerbaycan Eğitim Bakanı'nın, Türkiye'ye yapacağı ziyaret çerçevesinde Ankara'da imzalanacak" dedi.

Anlaşma sonrası Azerbaycan'da okul açılması için engeller kalkacak.

Bakü'de açılacak okul, vakfın yurt dışında açtığı okul sayısı 44'e ulaşacak.

Prof. Dr. Birol Akgün, "Bu anlaşma yürürlüğe girdiğinden itibaren biz buraya bir ofisimizi Bakü'de Maarif Vakfı'nın ofisini açıp en kısa süre içerisinde binamıza öğretmenlerimizi bulup, okulumuzu açmak istiyoruz. Ümit ediyoruz ki tabii 2001 yılında bu okulu açabilelim" açıklamasını yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı'na ait açılan ilk okul olacak

Anaokulundan liseye kadar olan eğitim sürecini kapsayacak okul, FETÖ sonrası dönemde Azerbaycan'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait açılan ilk okul özelliğini de taşıyacak.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, işgalden kurtarılan bölgelerin eğitim alanında kalkınmasında rol oynamak için de hazır olduklarını vurguladı.