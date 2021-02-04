Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çatıdan düşürdüğü karın altında kaldı
Rusya'da bir kişi, çatısından temizlemeye çalıştığı kar kütlesinin altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ucuna ağırlık bağladığı halatı çatıya fırlatan adam, aşağı düşen kar yığınının altında kalmaktan kurtulamadı.
O anlar evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adamın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: Rusya
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