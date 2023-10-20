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Dünya
AA 20.10.2023 19:49

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz

Girne Amerikan Üniversitesinin (GAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenine katılan Tatar, öğrencilere ilk dersi verdi.

Tatar derste, Filistin'de her gün gerçekleşen saldırı ve ölümlerin kendilerine Kıbrıs'ta geçmişte yaşananları bir kez daha hatırlattığını ifade ederek, Filistin'de olanların güvenlik, huzur ve barışın önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Gazze'de yaşanan çatışmalardan duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Tatar, "Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz. Umarım en kısa zamanda saldırılar, çatışmalar ve ölümler son bulur. En büyük temennimiz budur" ifadelerini kullandı.

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Gazze Ersin Tatar KKTC Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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