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Dünya
AA 20.10.2023 19:42

İngiltere Başbakanı Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Gazze'deki durumu görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle Gazze'deki durumu görüştü.

İngiltere Başbakanı Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Gazze'deki durumu görüştü
[Fotograf: AA]

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları görüşmede, Filistin-İsrail çatışmalarının bölgeye yayılmasının önlenmesi gerektiğine işaret etti.

Gazze'de birkaç gündür yaşanan can kayıplarının gerçekten trajik olduğuna dikkati çeken liderler sivillerin korunması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sunak, Sisi'ye bölgede yaptığı temaslara ilişkin bilgi verdi.

Liderler, tansiyonun düşmesi için diyalog içinde olmanın önemini vurguladı.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'ın gösterdiği çabayı takdir eden Sunak ülkesinin sivillere destek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İngiltere'nin, Filistin'e yönelik yardımlarına ek 10 milyon sterlin (yaklaşık 340 milyon lira) daha destek verme taahhüdünü hatırlatan liderler, Gazze'ye yardım gönderme sürecinin mümkün olduğunca verimli ve etkili olmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Sunak bölgede dün başladığı ziyaretleri kapsamında İsrail, Filistin ve Katarlı liderlerle de bir araya gelmişti.

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İngiltere Mısır Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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