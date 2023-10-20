İtalya Başbakanı Meloni, cinsiyetçi söylemleri basına yansıyan erkek arkadaşından ayrıldı

46 yaşındaki Meloni, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Andrea Giambruno (42) ile neredeyse 10 yıldır süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz muhteşem yıllar, yaşadığımız zorluklar ve hayatımdaki en önemli şeyi, kızımız Ginevra’yı bana hediye ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Yollarımız bir süredir ayrıydı, bunu kabullenme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Meloni'nin ayrılık kararı, bir televizyon kanalında program sunucusu olan erkek arkadaşı Giambruno’nun kadın meslektaşlarına yönelik bazı cinsiyetçi söylemlerine dair video ve ses kayıtlarının basına yansımasından sonra geldi.

Giambruno'nun kadın meslektaşlarına yönelik sarf ettiği müstehcen ve argo sözler, kamuoyunda tepki uyandırdı.

İtalyan basını, Giambruno'ya ilişkin kayıtların Mediaset kanalında yayınlanmış olmasındaki iki kritik unsura dikkati çekti. Bunlardan ilki, Andrea Giambruno'nun da halihazırda aynı kanalda program yapıyor olması, diğeri ise Mediaset kanalının, Meloni'nin sağ koalisyon hükümetinde iktidar ortağı Forza Italia partisinin haziranda ölen lideri Silvio Berlusconi ve ailesine ait olması olarak öne çıktı.

Meloni'nin, Giambruno ile ayrılığını duyurduğu mesajının son bölümünde yer alan, "Beni evimden vurarak zayıflatmayı uman herkes bilmelidir ki, damla taşı ne kadar aşındırmayı umut etse det aş taş olarak kalır ve damla da yalnızca sudur" ifadeleri de kendisini, aile yaşantısından hedef alan çevrelere mesaj olarak yorumlandı.

"Kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini" söylemesi tepki çekmişti

Meloni, yaklaşık 10 senedir birlikte olduğu ve resmi evlilik yapmadığı Giambruno'yu kısa süre önce kanalda sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı bir yorum nedeniyle savunmak durumunda kalmıştı.

Giambruno, ağustosta ülkede infiale yol açan bir toplu tecavüz hadisesinin ardından kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini söylemiş ve büyük tepki çekmişti.

Erkek arkadaşının bu yorumuna ve ona gösterilen tepkilere değerlendirmeleri sorulan Meloni, "Bir gazetecinin mesleğini yaparken sarf ettiği sözlerinin hesabı, eşiyim diye bana sorulmamalı. Ayrıca annem de beni uyarırdı gençken dışarı çıkarken" ifadelerini kullanmıştı.