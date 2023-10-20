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Dünya
AA 20.10.2023 19:11

BM, Gazze'de "acil çatışmaya son verilmesi ve insani ateşkes" sağlanması çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, İsrail ve Filistin çatışmasında kapsamlı siyasi çözümün önemine işaret ederek çatışmanın acilen sonlandırılması ve insani ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu.

BM, Gazze'de "acil çatışmaya son verilmesi ve insani ateşkes" sağlanması çağrısını yineledi
[Fotograf: AA]

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bölgesel örgütler ve ikili anlaşmaların çatışmaların barışçıl çözümüne katkısı hakkında oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan Khiari, İsrail-Filistin'de müzakere edilmiş iki devletli çözüm sağlanmaması halinde şiddet sarmalının süreceği ve bölgeyi yıllarca sürecek bir çatışmaya iteceği uyarısını yaptı.

"İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum, acilen çatışmanın sonlandırılması ve insani ateşkes sağlanması gerektiğini acı bir şekilde hatırlatıyor" dedi.

"Hukukun üstünlüğü aşındırılıyor"

Eski Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümünde insan haklarının tüm bölgelerde "geri itildiğini" belirtti.

Beyannamenin temel prensiplerine hızlı bir şekilde geri dönülmesi gerektiğine işaret eden Bachelet, "Küresel anlamda insan haklarının geriye gittiğini ve silahlı çatışmalarda hukukun üstünlüğünün aşındırıldığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

"BMGK meşruiyetini kaybetmeye devam ediyor"

Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Sergio França Danese ise ülkesinin BMGK Başkanlığı'nın "dünyanın belki de en eski ve sürüncemede kalan çatışmasının" tekrar alevlendiği bir döneme geldiğini dile getirdi.

İsrail-Filistin çatışmasının çok fazla can kaybına yol açtığına dikkati çeken Danese, "BMGK etkisiz kaldı. Meşruiyeti ve güvenirliğini kaybetmeye devam ediyor" diye konuştu.

Danese, yine de BM Şartı'nın en iyi seçenek olduğunu, BMGK'nin çatışmayı engelleme ve barışçıl çözüm sunma görevini tekrar canlandırması gerektiğini kaydetti.

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