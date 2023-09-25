KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Egemen eşitliğimiz teyit edilmeden müzakere masasına geçmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu ABD'nin New York şehri dönüşünde Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Tatar, BM 78. Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde çeşitli platformlarda Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya çalıştığını, onların hakkını ve hukukunu aramak için gayret gösterdiğini ifade etti.

KKTC için BM Genel Merkezi karşısında yer alan Türkevi'nde çalışma ofislerinin tahsis edildiğini ve orada çok sayıda toplantı yaptıklarını belirten Tatar, New York'ta böyle bir yere sahip olmanın büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın milli davasının yürütülmesinde Türkiye ile istişare ve uyum içerisinde olduklarını, iki ülke arasındaki temasların süreceğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması Türk halkının pozisyonuna güç verdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya değinen Tatar, "Sayın Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı'nın, BM 77. Kurulda olduğu gibi 78. Kurulda da KKTC'nin bağımsızlığının tanınması ve artık KKTC ile uluslararası toplumun ve camianın, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek diplomatik ilişkiler geliştirmesi gerektiğini, bunun altını çizerek vurgulaması, bizler için toplantılara damgasını vuran bir açıklamaydı. Çünkü bunu söyleyen hem dünyada söz sahibi hem anavatan hem garantör ülkenin cumhurbaşkanı olarak bunları söylemiştir. Yani Kıbrıs Türk halkının bu süreçlerdeki pozisyonuna güç vermiştir" dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta çözümün iki egemen devletten geçtiğinin altını çizerek, "Egemen eşitliğimiz ve eşit ulusal statümüz teyit edilmeden bizlerin müzakere masasına geçmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü belirten Tatar, bu görüşmede Guterres'e Rum tarafının "masanın yeniden devrilmesine vesile olduğunu" ve iki devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın sağlanabileceğini söylediğini aktardı.

Tatar, Guterres'e "iki bölgeli federasyon" teklifinin gerçekçi bir çözüm olmadığını söylediğini belirterek, BM Genel Sekreteri'nin "yüz ifadesiyle bizim pozisyonumuzu çok iyi anladığını" gösterdiğini ifade etti.

Kıbrıs'ta bazı açılımlara vesile olabilmek için işbirliği önerilerinde de bulunduğunu söyleyen Tatar, Rum tarafının, KKTC'nin egemenliğinin statü kazanacağı endişesiyle bu önerileri kabul etmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı yapı olduğunu, bunun da Ada’nın esas gerçeğini teşkil ettiğini vurguladı.

"Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü olmadan Kıbrıs meselesini çözmek mümkün değil"

Kıbrıs meselesinin çözümünün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüden geçtiğinin altını çizen Tatar, “Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü, başka türlü bir yöntemle Kıbrıs meselesini kökten çözmek mümkün değildir.” dedi.

Tatar, Guterres ve diğer muhataplarıyla yaptıkları görüşmede KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonlar ve ambargolar başta olmak üzere karşı karşıya kaldığı sorunları gündeme getirdiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum tarafının samimiyetsiz olduğuna işaret eden Tatar, "Bu Ada’nın geleceği için her iki halkın da faydasına olacak işbirlikleri gelişebilir ve bir yerde bir anlaşma olabilir ama Kıbrıs Türkünü çökertmek için izolasyon ve ambargoların bu şekilde dayatıldığı bir ortamda karşı tarafın samimiyetine inanmak tabii ki çok da kolay değildir" ifadelerini kullandı.

Tatar, yaptıkları görüşmede Guterres’e Kıbrıs Türklerine yönelik ambargo ve izolasyonların zulme dönüştüğünü ve bunun sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs’ta sürdürülebilir kalıcı bir anlaşma için tarafların birbirlerine yanaşması gerektiğini belirten Tatar, iki taraf arasındaki uçurumun ortadan kalkması için ise Kıbrıs Türküne uygulanan ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini, bunu da New York’taki temaslarında başta Guterres olmak üzere muhataplarına anlattıklarını söyledi.