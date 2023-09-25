Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.09.2023 20:54

İsveç'te bir camide yangın çıktı

İsveç'in Eskilstuna kentinin Arby ilçesinde bir camide çıkan yangının büyük hasara yol açtığı duyuruldu.

İsveç'te bir camide yangın çıktı
[Fotograf: AA]

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamada bulunan Arby Camisi İletişim Başkanı Anas Deneche, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtti.

Caminin yakınında oturan bir aileden 1 senedir tehdit aldıklarını vurgulayan Deneche, "Aile tarafından 1 sene boyunca tehdit ve fiziksel saldırılara maruz kaldığımız polis raporlarında mevcut. Bu yangının kundaklama sonucu çıktığından eminiz" ifadelerini kullandı.

Arby polisinden yapılan yazılı açıklamada, yangın sonrası caminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
İsveç
Sıradaki Haber
Yunanistan'da leptospiroz salgını ihtimaline karşı tedbir alınması istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
İstanbul için fırtına uyarısı
21:42
Irak’ta askeri helikopter düştü: 2 yaralı
21:31
Macaristan Başbakanı: İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için aceleye gerek yok
21:25
Ankara'da 2 kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı
21:21
Antarktika'da, araştırmacıların şort giymesine sebep olan sıcaklıklara ilişkin araştırma yayımlandı
21:09
Fransa'da Danıştay okullardaki abaya yasağının devam etmesine karar verdi
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ