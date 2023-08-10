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Dünya
AA 10.08.2023 20:25

KKTC Başbakanı'ndan şehit askerler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Başbakanı'ndan şehit askerler için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar ile ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan taziye mesajında da şunlar kaydedildi:

"Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 5 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit düşen Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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KKTC Pençe Operasyonları
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